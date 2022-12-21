48歲楊冪前夫劉愷威最近認戀小他8歲的女星李曉峰，兩人公開戀情後，被網友起底過去李曉峰曬出的「霸道鄰居」影片表面上是分享經驗，其實是放閃跟劉愷威的來電經過。今(21日)港媒報導，李曉峰突然無預警將放閃片刪光，知情人稱小倆口起爭執鬧翻，更爆料楊冪女兒不喜歡李曉峰，起初看到她的照片稱「短頭髮好像男生」，讓李曉峰更氣炸。

劉愷威2014年和楊冪奉女成婚，同年6月生下一女小糯米，期間兩人頻傳婚變，沒想到2018年傳聞成真，雙方協議和平離婚，由男方家扶養小糯米。近期，劉愷威傳有新歡，對象還是在楊冪新劇《愛的二八定律》中飾演她閨密的李曉峰，劉愷威受訪大方認戀，直言兩人相處很舒服、開心，是經由朋友介紹認識。

劉愷威公開承認交往李曉峰後，兩人互動來往也更加大方，還被拍到穿情侶裝一起出現在機場，但據《東網》報導，兩人近日二度被拍，可見李曉峰走在前面，劉愷威伸手摟住對方，氣氛有些尷尬，更被網友發現李曉峰無預警將男友求愛過程「霸道總裁影片」全刪光，沒有多解釋原因。

爆料者稱，其實李曉峰一直希望劉愷威可以在網上正式官宣發文給她名分，但劉愷威顧慮到當初和楊冪離婚時，曾討論好雙方只要誰先再婚，就必須把孩子交由另一人扶養，因此拒絕李曉峰的提議，再加上李曉峰與小糯米相處不融洽，8歲多的小糯米曾形容短髮的李曉峰像男人一樣，使李曉峰又多一條理由跟劉愷威起爭執，雙方似乎關係急凍正冷戰中，但當事人暫無回應。