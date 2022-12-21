台北車站前的忠孝西路禁行機車44年，12月14日起開放23時至隔日6時機車通行，遭機車族炮轟「假開放」。台北市長柯文哲今天主持交通會報，頻頻詢問下一步開放時程，但交工處都未給明確時程，僅稱須解決公車和機車交織問題，柯文哲卻反問在場官員，規定忠孝西路機車比照汽車，不准往前鑽、不准變換車道是否可行。

柯文哲在交通會報聽完簡報後主動關心，忠孝西路開放機車打算試辦多久？交工處長劉瑞麟表示，其實是開放不算試辦，長期從每天晚上11點到早上6點開放，至於是不是進到下一階段，會持續觀察開放的交通狀況，是不是有辦法解決公車和機車交織的問題，再決定下一階段何時啟動。

柯文哲再問，何時做下一個決定，現在是11點到6點，這他知道一定可以，還要觀察多久決定下一步，2個月、3個月？劉瑞麟指出，因為公車數量還是沒有減少，要看有沒有辦法解決機車和公車交織的狀況，持續檢討能否往下一階段。

副祕書長陳信良補充，夜間就是開放，但日間、周末假日部分，因為數字已經是大到車流模擬狀況已經有太多的交織、危險，初步判斷不宜在周末假日開放，這是目前至少研究出來的狀況。

但柯文哲不死心追問，如果規定忠孝西路機車比照汽車，不准往前鑽，有可能嗎？交通局長陳學台回應說，如果機車駕駛行為可以不用在車縫間鑽，如果行為變成這樣，其實是有機會，現在主要是擔心公車、機車間事故風險太高，死傷程度也比較嚴重。

陳學台說，而且忠孝西路是比較敏感的地區，只要一發生事故，對交通壅塞的蔓延非常快速，這部分會比較謹慎，研究之後能開的就先開放，下一階段還會繼續觀察，也沒有說一定要多少時間，現在23時開放，如果提早到22時，22時到23時公車量也是滿多的，會繼續觀察機車駕駛行為，與公車、小客車之間互動關係，再看下一步。

柯文哲嘆了一口氣說，「好吧，現在是維持現狀」。陳學台指出，有與未來局長謝銘鴻討論過，謝也知道這件事。柯文哲表示，試辦一定不會有問題，但試辦到什麼程度要決定下一步，也不能試辦就試辦20年，總是要有一個「如果怎樣就怎樣」，並指示列入移交項目。

柯文哲再重提，如果機車在某些區，完全比照汽車，不准變換車道、往前鑽也不准，把所有機車當做汽車一樣的權利義務，在某些區域開放，但這也比較麻煩，在有些區域開放、某些區域不開放，大家會亂掉，這也是問題，知道現在晚上夜間一定沒有問題，只是下一步要怎麼做，還要想一下，列入移交項目。

劉瑞麟事後受訪表示，開放一段時間之後會找利益關係團體、學者專家討論，比較可行的還是在假日，但公車數量還是很多，是否車輛引進數量能精準預測，再逐步開放，是未來方向，如果能夠解決公車、機車交織問題就會持續開放，例如設置專用道、讓機車直行不能左右轉、開放地下車道給機車，各種解決方案都在討論，還在討論中沒有定論。另外，上路一周目前沒有收到事故通報。

至於機車不要往前鑽是否有可能？劉瑞麟認為，怎麼可能騎在不同路段不同規則，柯文哲的理想可以處理，但畫定一個特定區域做特殊管制，要花很長時間教育訓練，但這是理想，很多學者專家如此希望這樣做，可以試看看。