南韓股市周三延續下跌的走勢；在聯準會鷹派的評論和日本央行收緊貨幣政策的可能增加之後，市場擔憂會出現經濟衰退。韓元則上漲。
周三南韓KOSPI指數跌4.34點或0.19%，為2328.95點，為連續第五個交易日的下跌。
周三市場的交易金額為4.95兆韓元(約38億美元)。外資和散戶總共賣超1920億韓元，機構投資人買超1840億韓元。
投資人仍保持謹慎，因為聯準會官員說，除非他們確信通膨已經獲得緩解，否則聯準會會將利率上調到高於預期的水準。
市場現在廣泛地認為，日本央行明年將升息，打破十年來的超寬鬆貨幣政策。
Hana證券分析師Lim Seung-mi說，全球衰退的擔憂，和外資的拋售，給韓股帶來壓力。
科技股和汽車股領跌。頂級汽車製造商現代汽車跌0.6%，報15.6萬韓元。
市場領頭羊三星電子跌1%，報5.8萬韓元；SK海力士跌0.4%，報7.8萬韓元。
大韓航空升0.4%；南韓唯一的飛機製造商韓國航空宇宙產業也上漲1.6%。
韓元收盤上漲，為1美元兌1285.7韓元。
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