高雄市社會局21日推出可愛的公仔造型「漂泊行動元氣車」，希望藉此創新方案「街泊餐車，友我啟動」，培訓街友參加餐食技能訓練等，可以融入社區，早日自力更生。

參加活動的街友老吉介紹剛出爐的彩虹吐司，他說，要做這個彩紅土司很費工，尤其是食材的新鮮度，烤的時間和溫度也很重要，只要稍微不注意就會影響食品的口感。老吉是第1批參加完整餐車方案培訓的街友，經過長達半年的培訓與練習，已經可以製作甜、鹹兩種口味的巧克力甜心、奶酥花生、彩虹厚片、起司燻雞、起司素菇口味等餐點。

看著老吉從完全不懂、帶點排斥的心態，到可以製作餐點，社會局人員也感到相當欣慰。

此外，街友阿蓮則當起服務生有模有樣，她親切地招呼阿公、阿嬤排好隊伍，等著吃點心。社會局說，阿蓮曾迷失在街頭，經過社工關懷後重新思考人生並主動表示願意參加漂泊行動餐車的行列。

阿蓮花了不到3個月的時間，已進步神速至可以獨自完成各類食品的製作，她說，服務這些長輩們感覺心裡很舒服，因為這輩子她從未做過這樣出自內心與勞動的服務。她想要繼續這樣奉獻給民眾。