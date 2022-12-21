前立委蔡啟芳近日突在臉書發文，要總統蔡英文當太上皇，「每天遊山玩水即可」，他的兒子、立委蔡易餘也針對父親言論，點名黨內三大戰犯。對此，前立委郭正亮認為，蔡啟芳、蔡易餘父子會對民進黨開炮，是在嘉義市長選舉慘敗後被逼出來的，更直呼「我覺得這太恐怖了」。

蔡易餘昨（20）日晚間在臉書發布影片，爆料父親蔡啟芳點名綠營敗選的3大戰犯。他提到，第一戰犯是柯建銘，因為蔡啟芳認為他不該打一直打，讓大家對民進黨很「厭棄」；第二個就是林智堅，因為論文的事應好好處理、好好講，卻要硬抝，全黨還要替他背書，結果一起陪葬；而第三戰犯就是蔡易餘自己，因為他做到中常委，該講的事情都不敢講，全黨變一言堂。然而此說法卻遭蔡啟芳否認，並痛批「鬼扯」！

而郭正亮今（21）日則在中天政論節目《大新聞大爆卦》解釋，會說蔡啟芳父子是被嘉義市長的慘敗逼出來，是因為民進黨在1126敗選後的氛圍，讓很多支持者生悶氣、不想出門投票。他強調，民進黨候選人李俊俋當過區域立委，實力絕非如此，就算上屆（2018年）投給無黨籍候選人蕭淑麗的選民歸隊（投國民黨黃敏惠），李的票數也不應該這麼低。

郭正亮直言，此結果就是很多人不出來投票導致的，而對於這樣的敗選氛圍，選區緊鄰嘉義市的蔡易餘看了當然會怕，所以就要趕快出來，講一些重話。