台中一戶人家日前參加虎尾鎮路跑大賽，報名10公里健康組，小學3年級的兒子一開始就一馬當先，超過百人往前衝，家人原以為兒子會在終點等，沒想到陸續到終點後，等了1小時都沒看見兒子，急忙報警，而真相是兒子「衝過頭」，跑過終點還不知道，繼續跟著半馬組再跑了10公里，讓現場人全都驚呆，驚呼竟然有半馬實力，未來是不可多得人才。

雲林虎尾鎮日前舉辦路跑大賽，台中一戶沈姓人家報名10公里的家族健康組，就讀國小3年級的小兒子在起跑槍聲一響後就一馬當先，跑在數百人隊伍最前頭，與家人脫隊一路往前衝，後來家人們陸續到達終點後，原以為小兒子已經在終點處等他們，沒想到等了1個小時，賽程都要結束了芿仍未見到兒子。

家人原以為兒子會在終點，沒想到在終點等了1小時都沒看見兒子，急忙報警，真相是兒子「衝過頭」，跑過終點再繼續跟著半馬組跑了10公里。（警方提供）

沈姓父母通知警方，警方騎車沿著馬拉松路線一一查看每個參賽者，一路找了約30分鐘後才在路旁發現男童，原來男童當時「衝過頭」又跑錯道，已經過了10公里組的終點確後未察覺，跟著「半馬組（21公里）」繼續跑，警方趕緊將人載回原終點處，男童笑說，只覺得10公里怎麼這麼遠，都跑不到盡頭。

真相曝光，男童家人與工作人員紛紛大笑，也驚嘆男童小小年紀卻有如此長跑能力，笑說路跑大會應該頒發一個特別獎給男童，這場馬拉松想必也是男童難忘的回憶，最後家人和男童紛紛向警方表達感謝。