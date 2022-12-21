又有藥物下架回收！食藥署今宣布，用於治療第2型糖尿病的「速糖淨持續性藥效錠60毫克」，經溶離度試驗發現，主成分含量不符規定，恐影響藥效，2批、39萬顆藥品須下架回收。若業者未在2月13日下架回收，可依《藥事法》處以20～500萬元罰鍰。

瑩碩生技醫藥股份有限公司「速糖淨持續性藥效錠60毫克」為第2型糖尿病用藥，適用於經飲食、運動及體重控制後，仍無法達到適當的血糖控制個案，主成分為Gliclazide。根據統計，這款藥去年共使用 687萬顆，相同主成分許可證有3張，市占率67％，又以「速糖淨持續性藥效錠60毫克」為大宗。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿說，「速糖淨持續性藥效錠60毫克」經持續安定性試驗的溶離度試驗結果未能符合規格，恐影響藥效，廠商主動回收。此次下架回收的產品共有2批，批號為210379、210380，合計有39萬顆，因並非全數回收，加上相同成分的產品仍有其他2張許可證，糖尿病患不至於會有缺藥的問題。

傅淑卿表示，此次下架回收的期限為明年2月13日，若業者未如期回收，可依《藥事法》處以20～500萬元罰鍰。民眾若對用藥有疑慮，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品，切勿自行任意停藥。