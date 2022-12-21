張姓男子自駕小客車載著1家3口到福寶濕地，誤闖海中央，被四面八方潮水包圍，差點被海浪吞噬。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

太小看寒流！駕車載妻小看海差點遭浪吞噬 吊車、蚵車、耕耘機輪番搶救。

寒流來了還是想看海，張姓男子自駕小客車載著1家3口到福寶濕地，誤闖海中央，被四面八方潮水包圍，差點被海浪吞噬，警方協助呼叫拖吊車，無法作業，蚵車上場也失敗，最後耕耘機也上陣，豈料拖到一半，繩索又斷裂了，1家人都含淚絕望了，總算在千鈞一髮之際，成功達陣。

鹿港分局洪堀派出所警員胡光成、林錫祥，執行轄區巡邏勤務，18日17時5分許接獲民眾報案，1輛自小客車卡在福興鄉福寶濕地動彈不得，立即驅車趕往查看，岸邊一家3口望著漲潮海水逐漸淹沒愛車。

警方詢問，駕駛表示，見濕地有輪胎痕，以為可以將車駛入，誤闖海中央，輪胎深陷濕泥土內無法動彈，一家人棄車上岸求救，員警立即通知拖吊車前來幫忙，拖吊車也下海施行拖吊作業。

張姓男子自駕小客車載著1家3口到福寶濕地，誤闖海中央，被四面八方潮水包圍，差點被海浪吞噬，蚵車、耕耘機輪番上陣。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

員警想到轄區友人有部採蚵車可以試試看，誰知連採蚵車到場後，也無法拉動汽車，採蚵車也陷入泥地內，於是又求助轄內友人乳牛場內的採收牧草的耕耘機，救援深陷泥地汽車與採蚵車，豈知拖拉上岸時，繩索也負荷不了重量而斷裂，但不放棄，經一番波折就在海水淹沒車輛之際，緊急拉回了岸邊。

鹿港警分局表揚警員胡光成、林錫祥。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

張姓駕駛對於警察主動協助處理及熱心服務態度感激不已，鹿港警分局也表揚警員胡光成、林錫祥處理事故態度積極、敏覺性高、及時給予關懷及協助，發揮同理心精神。