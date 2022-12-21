台灣港務公司基隆港務分公司21日表示，估計基隆港全年貨櫃裝卸量可再度突破160萬TEU，臺北港貨櫃運量則較109年成長10％。基隆港務分公司表示疫情期間可連續2年達160萬TEU貨櫃量，要感謝航商及港區業者的共同努力。

基隆港務分公司積極活化資產，信二路商業設施及土地預計將於明年2月公開招商。（基隆港務分公司提供／張志康基隆傳真）

基隆港務分公司指出，今年持續推動基隆港軍用碼頭遷建及後線設施整建工程、基隆港西岸櫃場升級計畫、完成基隆港西16前庫、基隆港東3至東4旅客服務設施暨停車場工程，並完成臺北港離岸風電重件碼頭興建、臺北港南碼頭區S6-1碼頭後線3.6公頃、蘇澳港物流倉儲區土地等招商案，積極提升港口的競爭力。

在資產活化方面，基隆港務分公司預計明年1月完成位於基隆市暖暖區「東暖新村北側土地租賃經營案」、「東暖新村停車場租賃經營案」兩招商案簽約，基隆市信義區「信二路商業設施與土地招商案」預定於明年1月公開閱覽，2月進行公開招商。

另外，基隆市七堵區一德新村，擬依基地位於臺鐵七堵車站及基隆市第七期市地重劃區周邊區域之條件，以結合鄰地共同參與都市更新之開發契機，委請顧問公司評選都市更新實施者，期待以最具潛力、商業利益之開發方案及最佳投資誘因之商務條件，吸引優質都更實施者參與一德新村投資，提昇土地利用效益及活絡資產價值，創造市港長遠發展與商機。

基隆港務分公司指出，在港區各業者努力及航商支持下，未來的業績仍維持樂觀期待。預估明年基隆港貨櫃量可達約162萬TEU。隨著國內外新冠疫情逐步解封後，國際郵輪市場亦隨之復甦，我國商港國際郵輪禁航令於111年10月24日解除之際，國際郵輪市場已熱烈啟動中。

基隆港務分公司持續積極追蹤船公司及郵輪復航整備資訊，除提供有史以來最高額的港埠費率優惠外，更由總經理高傳凱率隊前往歐洲第一大郵輪港巴塞隆納進行交流考察，研擬基隆港爭取郵輪到港計畫，並把握各種機會與亞洲各港進行橫向交流，期望與鄰近知名亞洲港口共同努力，使我國客輪客運量加速回復往日榮景。