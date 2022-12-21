由國際知名導演提亞戈．羅提吉斯導演的《櫻桃園》劇照。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

走過疫情2年多，台中國家歌劇院節目在2023年春天將大爆發，新品牌「NTT Arts NOVA 藝想春天」系列自3月起11檔國內外節目，已開放會員75折預購，並於27日全面啟售。歌劇院總監邱瑗21日表示，最受矚目的是劇作《櫻桃園》將由歐洲當紅導演提亞戈．羅提吉斯導演，並邀法國重量級影后伊莎貝．雨蓓在3月訪台主演。

「NTT Arts NOVA 藝想春天」系列節目包括舞蹈、戲劇、音樂等6檔國外、5檔國內節目，有劇場魔法師之譽的國際大師羅伯．勒帕吉與製作團隊「機器神」將推出《庫維爾1975：青春浪潮》，講述加拿大少年成長歲月；「路易霧靄劇團」以新作《童話與傳說》探討人類與人工智慧間情感；加拿大劇場全才瑞克．米勒將以《爆發年代X》、《爆發年代YZ》重返歌劇院，帶領觀眾回顧1970至2020年時代。

前衛的瑞典哥德堡舞團將首度來台，以雙舞作《Skid》與《SAABA》重設舞蹈地平線，在34度陡峭斜坡舞動；《仍…息在零地》由香港藝術家梁基爵將舞台打造成大型擊樂器，邀觀眾走進聲響劇場；編舞家謝杰樺率「安娜琪舞蹈劇場」推出《肉身賽博格》，透過AI數位訊號混合真實與數位身體，讓觀眾也可操控舞者動作。

此外，雲門舞集50週年將重演《薪傳》；布拉瑞揚舞團《我・我們》邀請ABAO阿爆擔任音樂統籌，由視覺藝術家磊勒丹・巴瓦瓦隆打造排灣電幻新世界；舞蹈家黃翊解構大師董陽孜的書法作品，推出新作《墨》；「新藝計畫」《在消逝之前，能不能喜歡我？》則響應綠色劇場理念。