日本銀行昨(20)日宣布調整殖利率曲線控制（YCC）計畫，允許日本10年期公債殖利率的區間從0.25%提高到0.5%，此舉震驚金融市場，日元應聲強漲近3%，升值至131兌一美元左右，台股也突然急殺，終場大跌200多點。財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，日本改變原先極度寛鬆的貨幣政策，顯示「美國和日本深化結盟，亞洲的巨變才正要開始。」

謝金河表示，這個巨大變化也代表日銀總裁黑田東彥的時代將告一段落，2013年白川方明退休，安倍選定黑田接任，黑田明年滿80歲，退休已無懸念，這次提高十年債利率目標值也意味寬鬆貨幣政策的轉向。他分析，過去市場人士借超低利率的日圓操作高報酬的金融商品無往不利，日銀政策改變，立即有人掉頭，於是昨天日圓急升，有人擔心資金轉向，導致日股大跌逾800點。

謝金河強調，這次日圓回升，也代表日圓到151.94可能已經是底了，之前很多人問他，日圓會貶到哪裡，他直覺是2011年發生地震、海嘯創下的75.35乘2，這次的151.94跟預期的差不多。

謝金河進一步翻出日圓過往走勢，在二戰結束是360，廣場協議在263.5，泡沫經濟後升至79.75，這些年安倍三支箭核心就是日圓貶值，他認為日圓在150上下應該是一個滿足點。

謝金河文末總結，這一年多來，美國因通膨升溫暴力升息，美國和全球各國利差加大，日本不能再故步自封，這次的調整很合理。他認為，日本銀行改變軌道，也會讓投機性資金轉向，金融市場再催化新的變化，而美國和日本深化結盟，也代表亞洲的巨變才正要開始！