洗衣達人分享清洗羽絨外套的小撇步，提醒大家切忌使用柔軟精。（影片／中視新聞）

近日寒流來襲，不少人喜歡穿輕便保暖的羽絨外套，不過就有鄉民發問「羽絨外套要怎麼洗？」引來網友熱烈討論，而洗衣達人就曾分享輕鬆洗淨羽絨外套的小撇步，呼籲大家要避免「套洗衣袋」、「直曬太陽」、「添加柔軟精」等NG動作。

原PO在PTT八卦板以「羽絨外套要怎麼洗？」為題發文表示，清洗羽絨外套時，要先用洗衣精水擦拭後，再用清水沖淨，並拿大毛巾吸乾水份，晾衣服時切忌曬太陽，必須「躺平」放在陰涼處風乾，且還不能掛在衣架上，否則羽毛會堆積不平均。上述的清洗流程讓原PO直呼好麻煩，因此發文請益，「裝洗衣袋丟洗衣機，吊衣架曬太陽會差很多嗎？」

貼文曝光後，鄉民眾說紛紜，「這有人在洗的？會不會壞掉」、「曬太陽羽絨衣會不保暖」、「裝洗衣袋丟洗衣機洗」、「不能烘，光化纖防風布就會燒壞或縮水」、「洗衣袋洗衣機洗，陰乾後羽毛就會自動蓬鬆，洗過N次穿十年還是保暖」。

洗衣達人沈富育曾表示，羽絨外套久久洗一次，通常領子、袖口會特別髒，建議先噴灑洗碗精在汙漬處靜置一段時間，待髒汙溶解後，即可直接放入滾筒洗衣機用冷水清洗，不需特別加裝洗衣袋，否則「展開空間小」，清潔效果大打折扣。而家中若是直筒式洗衣機，建議將羽絨外套放在底層，蓋上其他衣物增重，否則羽絨外套載浮載沉，也可能洗不乾淨。

最後，若家中沒有烘衣機，可直接將外套吊在室內2至3天陰乾，期間透過拍打外套，讓結成球的羽絨散開，等水氣完全散去即大功告成。沈富育提醒，羽絨衣若直曬太陽，恐會導致光照褪色，添加柔軟精也會使得外套結構受損，「纖維被包覆了，保暖功能會降低」。