原物料大漲對今年食品業衝擊很大，不過，聯華食(1231)前3季營收及獲利繳出成長的佳績，在今(21)日下午舉行法說會中，總經理林家齊說，鮮食業績成長、產品價格調漲、生產規模擴大，所以毛利率和去年相當，這兩年公司陸續有重大投資案，未來持續朝成長目標前進。

去年和今年雖然都有疫情的干擾，但去年6~8月很多人都不敢出門，而今年轉向與病毒共存，所以出門的人變多，林家齊說，鮮食中的便當、三明治對價格的上漲有嚴格控制，對消費者來說，價格反而有競爭力，所以前11月鮮食業績約有10%成長，表現比去年還要好，也因為獲利成長，固定費用攤的比就會低，毛利率也維持不錯的水準。

在休閒食品方面，受惠是封閉包裝，受疫情衝擊比較小，今年原物料大漲，為反應成本，聯華食在7月陸續調漲可樂果及彎豆酥等產品價格，到11月已陸續完成調整，受惠生產規模比以前大，所以毛利率和去年相當。

聯華食桃園觀音新廠擴建除了原產能不符運用外，台灣進入老齡化社會，缺工問題一直很嚴重，新廠建置很多自動化設備，希望能有更大的產能更少的人工需求。此外，聯華食有很多重要客戶都在積極拓點，對物流需求很多，並陸續朝向更適合的物流前進，聯華食為就近服務大客戶，希望能更即時的把產品送給顧客外，也能更符合ESG，減少汽油的使用。

聯華食不斷開發新產品客戶，地區也包括內外銷市場，美國好市多訂單明顯穩定，希望進一步加強滿足客戶需求。由於原來的舊廠產能已嚴重不足，新廠擴建希望解決休閒食品供不應求的瓶頸，並提前預備產能，把握創造營收的量能。