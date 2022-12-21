民進黨今中執會通過黨主席補選參選人賴清德資格審查；至於傳出行政院長蘇貞昌繼續留任，鄭文燦擔任副閣揆；蘇貞昌女兒中常委、立委蘇巧慧說，這是總統的職權，「在總統公布前，我們都不會有比總統更多的消息，所以就讓總統決定」。

此外，民進代理祕書長林鶴明黨務報告時表示，黨主席選舉，訂於12月22日公布名冊、12月30日公布投開票所、1月6日寄發投票通知，鼓勵支持者踴躍投票。

此外，會中通過「民主進步黨2023年第十屆南投縣第二選區立法委員出缺補選提名候選人徵召辦法」，由協調小組辦理徵詢、協調作業，本次會議亦通過協調小組成員由林俊憲、陳茂松、蔡易餘中常委擔任。下週展開協調。

據轉述，正副議長選舉部分，各縣市部分是由縣市長去協調，今天是報告非執政縣市縣市議長選舉部分，基隆的人選尚未定案，花蓮自推正副議長，南投目前沒有共識，南投人數不影響大局，尊重黨團自主，可能議員會投自己；至於新北市，尊重黨團成員，基本上還是要有排黑原則，要有書面回報黨中央，嘉義市尚未開會、宜蘭是副議長保留合作空間，台東只有兩位，議員要求投自己。