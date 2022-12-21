桃園航空城開發中，機場園區與附近地區徵收範圍內，有許多民間重要信仰廟宇，其中各里社區幾乎都有各自供奉的土地公廟，有搬遷戶希望也以一里一安置原則，未來安置土地公到原里街廓。對此，桃市府地政局表示，立案宗教場所已畫設專用區，若未立案土地公廟有安置需求，可提出場址與面積等需求，經評估後再辦理都市計畫變更審議。

市議員游吾和表示，有搬遷戶反映，徵收範圍中有許多未立案的土地公廟，也是重要民間信仰，在地居民供奉多年，希望未來也能比照一里一安置原則，在各里街廓安置原里的土地公廟，但因未合法立案，盼市府能協助土地取得問題。

游吾和說，民眾也提出希望能把土地公廟安置在街廓的公園內，規畫部分宗教用地並設置廁所或無障礙設施等，不僅方便地方信眾參拜，也能成為里民休憩場所。大園陳姓居民認為，土地公是從小拜到大的廟宇，雖規模不大，也是地方的心靈依託，若能隨各里搬到新街廓，相信會讓信眾安心不少。

地政局航空城開發科說明，機場園區與附近地區徵收範圍內合法登記的寺廟或教會共有12處，其餘未立案大小廟宇約130處，目前各工區陸續動工，部分廟宇自行尋找適當場所設置臨時紅壇。合法立案的宗教場所，經評估後已於都市計畫階段以原地或易地畫設宗教專用區安置。

至於未立案的宗教場所也有神像搬遷安置需求，桃市府民政局在桃園航空客貨運園區的桃園汙水處理廠內，規畫神像暫置空間，民間可提出暫置申請。據民政局宗教科統計，目前此處共安置18尊神像，包括土地公、關公與媽祖等，未來若廟方找到永久安置處所，可再將神尊請回供奉。

關於搬遷戶提出公園內設土地公廟想法，航開科表示，現依各寺廟個案意願處理，每間廟方想法不太一樣，有的想留在原里區域，也有廟方欲另尋地點安置。土地公廟若有安置需求，民眾可研議面積、地點等需求並向市府提出，地政局與民航局評估協調確認後，再辦理都市計畫變更，若審議通過，再呈報行政院進行專案讓售、寺廟登記等流程。

航開科也提到，公園用地雖容許安置土地公廟，但地點仍屬公有土地，未來會有土地使用管理和使用費用等問題，需多方考量。目前已有寺廟與地政局接洽，會朝專案讓售、畫設宗教專用區方向研擬。