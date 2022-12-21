桃園市客家文化基金會規畫「山海遶庄」10條客庄遊程路線，相關成果展即日起在永安海螺文化體驗園區登場。（呂筱蟬攝）

為了接軌即將在桃園舉辦的「2023世界客家博覽會」，桃園市客家文化基金會規畫「山海遶庄」10條客庄遊程路線，囊括山客、海客、都會客及閩客4大主題，涵蓋桃園7個行政區，走訪超過50個景點，團隊集結遊程活動精華，即日起在永安海螺文化體驗園區舉辦山海遶庄遊程成果展，民眾參觀可了解相關景點介紹及客庄社區亮點，親自走訪來趟客庄小旅行。

遊程規畫結合桃園客家前瞻四館，包含台灣客家茶文化館、海螺文化體驗園區、1895乙未保台紀念公園及桃園北區客家會館，搭配周遭社區景點，帶領民眾走讀地方風土記憶與生態環境教育。

10條遊程則包含龍潭區「茶鄉x社區x產業回韻三洽水」、「草本x工藝x飲食手感大北坑」、「市場x信仰x文學走讀老城區」、大溪區「河西串街巷，南興尋客庄」、平鎮區「安平鎮庄的水圳與義民」、楊梅區「富岡冬日單車小旅行」、中壢區「都會客家的生活紋理」、新屋區「起新屋ｘ海客聚落的日常」及「討海人x與海共生的永續」，以及八德區的「山歌跟著唱，鐵馬繞客庄」。

對遊程有興趣的民眾，即日起至2023年1月17日期間，可前往永安海螺文化體驗園區1樓大廳參觀山海遶庄遊程成果展，展覽濃縮10條路線的遊程規畫、社區亮點、景點介紹、遊程相關物件與紀念品。前往觀展並填寫問卷就有機會獲得精美小禮物，詳細資訊可上「財團法人桃園市客家文化基金會」粉絲專業查詢