「認識那麼久才知道老公的名字，太誇張」71歲的台東縣醫師公會理事長何活發，在台東偏鄉醫療奉獻40年，也娶了台東老婆，有趣的是7、8年來兩人書信往返，妻子尤素珠都把「何活發」誤寫成「何活潑」，何活發還故意將錯就錯，直到結婚喜帖印出來，才知道是誤會一場。

尤素珠說，在民國60年代兩人從筆友開始交往，一直以為男朋友是「何活潑」，寄信也都寫「何活潑收」，男友回信也署名「活潑」，直到喜帖印出來，她還提醒老公「印錯字了」，沒想到何活發仍不揭穿，調皮地告訴老婆「要改太麻煩、不用改了」，追問後才知道7、8年來都誤以為老公名叫「何活潑」。

何活發是嘉義縣東石鄉人，中國醫藥學院畢業後，先後分發到警總綠島指揮部及泰源監獄擔任軍醫官，從此與台東結下不解之緣，也看見偏鄉醫療窘境，1981年先回高雄大同醫院受完專科訓練，並與妻子結婚後，就舉家搬回台東，到台東省立醫院服務，肩負24小時急診、外傷、手術、接生、下鄉巡迴醫療重任。

何活發表示，當時台東交通非常不便，南迴公路部分路段都是砂石路，都從高雄搭金馬號到台東，一趟就將近7小時，台東醫師也很少、民眾就醫非常辛苦。

他說，雖然近幾年台東醫療資源提升不少，但比起西部仍然有很大的落差，尤其像眼科、牙科、急診這些專科，在西部大醫院可能分很細，但台東連醫師人力都不足，分科太細對都會地區沒問題，但在醫療不足的台東就更捉襟見肘，除了已經在起步的5G遠距醫療外，也呼籲中央提撥更多資源。

何活發在基層緊急醫療第1線守護了20多個年頭之後，也配合政府健保制度、醫院診所分級政策，並因應病患的切身需求，轉型為家庭醫師診所的角色，在家庭醫學科專科和糖尿病衛教學會衛教醫師的領域，繼續為患者服務。曾獲頒「2018年台灣醫療典範獎」、「防疫特殊貢獻獎」。