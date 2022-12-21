副總統賴清德表態參選民進黨主席，吹響2024總統大選號角，未來可能的對手包括台灣民眾黨主席柯文哲；國民黨則以新北市長侯友宜和國民黨主席朱立倫被點名較可能參選。對此，前立委沈富雄20日就在臉書上爆出「若是以全民調提名，侯友宜最穩」，引發討論。

台灣民意基金會20日公布2024年總統大選民調，被看好參選的國民黨侯友宜、民進黨賴清德與民眾黨柯文哲，支持率分別為38.7%、29.0%、17.8%。對此，前立委沈富雄列舉了五個值得特別注意的地方，並指出賴清德的救命之道，是總統蔡英文要趕緊組一個「懺悔內閣」。

沈富雄20日也在臉書指出，《ETtoday》在11月30日曾做了一份2024總統民調，當時結果為侯友宜支持率35.4%，推算得票率40.2%；賴清德支持率29.4%，推算得票率33.4%；柯文哲支持率23.2%，推算得票率26.4%，若與台灣民意基金會的民調比較，柯的支持率有減少、侯有增加，賴則幾乎紋風不動，這結果跟他先前「棄柯歸侯」的結論一致。

沈富雄分析，從這份最新民調可以看到，「除了賴清德的本命區台南市外，侯友宜在各分項都領先、很強；同時侯友宜在總分及中間選民分項上雙雙領先，表示有最後贏得選舉的可能性」，沈富雄最後也認為，賴清德的救命之道，是蔡英文要「愛台甚於愛黨，愛黨甚於愛自己」，趕快組一個下詔罪己的「懺悔內閣」。

此篇文章一發出，就有網友指出「若是採全民調提名則未必侯友宜勝出」，沈富雄則斷言回應表示「全民調的話，侯友宜最穩，而柯文哲逐漸被棄了，不管有沒有舞台」。