明日就是24節氣的冬至，許多民眾都會趁此時機，來碗熱騰騰的湯圓。藥師公會全聯會今提醒，20顆小湯圓就等於2～3顆包餡湯圓，即半碗飯的熱量，要留意熱量的攝取。若自購湯圓烹煮，可以羅漢果、麥芽製成湯底，有止咳祛痰、健脾胃的效果。若想享受親子活動，自行搓湯圓，則建議使用糯米粉及四神粉，除可降低黏牙口感，也能健脾胃。

藥師公會全聯會中藥發展委員會副主委王儀潔表示，湯圓是應景的湯品，但是養生來說，要考慮熱量問題。原則上，20顆沒有有包餡的小湯圓，等於2～3顆包餡的大湯圓，為半碗飯的熱量，民眾若吃湯圓，白飯就要適度減量。

若自購湯圓烹煮，王儀潔表示，湯底可使用羅漢果、麥芽，原則上麥克10克、羅漢果20克、湯底約2000C.C.。一些染疫後的民眾會出現長新冠，較明顯的症狀是咳嗽、喘，天氣變化大也會導致咳嗽，羅漢果是很好的代糖其他的選擇則有甜菊、甘草等也是很好的代糖，這些都有止咳祛痰的效果。由於湯圓是糯米製成的，對於腸胃道弱、消化功能不好的民眾，使用麥芽做湯底，可達到健脾胃的效果。

王儀潔表示，民眾若想帶個孩子手作湯圓，因考量老人牙口不好，小孩年紀小，咀嚼功能弱，建議使用糯米粉及四神粉搓湯圓。四神粉的成分有山藥、蓮子、芡實及茯苓。其中的山藥帶有黏液，對胃有保護作、茯苓有助去濕健脾，而芡實、茯苓也能健脾胃。使用糯米粉及四神粉搓湯圓，除可降低黏牙的口感，還帶有健脾胃的效果。

民眾冬天也常以薑母鴨進補，但藥師提醒，風熱型感冒患者，因身體已在發炎，此時若再吃燥熱、上火的食物，恐會「火上加油」。（林周義攝）

另一方面，民眾在冬天也常以薑母鴨進補，王儀潔提醒，幾種情況的朋友要小心留意，風熱型感冒患者，即出現喉嚨痛、發燒、黃鼻涕的民眾，因身體已在發炎，此時若再吃燥熱、上火的食物，恐會「火上加油」。薑母鴨在烹調過程中，會使用丁香、花椒、桂枝、黃耆等，其中的黃耆有補氣效果、桂枝可溫暖四肢、花椒和丁香則可提升香氣，不過提升香氣的藥材通常都是溫熱的藥性，食用時需小心。

至於經期、懷孕的女性，也要避免食用薑母鴨。王儀潔表示，當歸、川芎、生薑、酒都有活血溫經的效果，而麻油能讓子宮收縮，使用不當可能導致大量出血。另懷孕的女性為胎兒考量，不建議攝取酒精，原則上懷孕過程就不建議進補，反而是日常生活中的營養攝取要均衡。如懷孕過程出現不適，建議去找婦產科醫師，信任的中醫師、藥師諮詢。