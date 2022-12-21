季後被富邦悍將放在60人契約保留名單外的林益全，對於下一步都不設限，目前自己能做的就是先把自己準備好，自己還是以當球員為目標，富邦悍將領隊林華韋也和他約好週五「喝咖啡」，林益全說：「目前都不會去預設立場，等有球隊接觸，有共識後再來談條件才是。」

今年是林益全生涯第14個球季，但他本季在一軍僅出賽74場，64支安打、1轟、打擊率2成59是生涯最差成績，季後沒被放在60人名單內。

他的下一步外界都十分關注，林益全說：「現在就是在等機會，把自己準備好，不管未來在哪裡都是全力以赴。」他透露，目前都還沒有其他球隊來接觸，「現在都先等，還不知道狀況，從得知消息到現在也才一週多的時間，其他球隊可能也還有內部溝通會議。」

林益全強調，自己現在能做的就是把自己準備好，不會設限到哪隊打球，目前沒認真思考過要轉教練，「我還能打、能守，身體也沒有傷是滿大的優勢。」

目前林益全已開始自主訓練，雖然現在是「自由身」，但不會影想到心情，「對自己身手還是很有自信，因為機會是留給準備好的人。」

今年林益全月薪70萬，傳出富邦可能會大砍薪將他簽回，對此林益全說：「現在談薪水太預設立場了，等球隊接觸了、坐下來聊過後再來談薪水的部分，有初步共識再來談條件才是。」

林益全透露，林華韋有約他在台中喝咖啡，但還不知道會談什麼，「我在中華隊時也有給校長帶過，不管未來是怎樣，是朋友身分還是一起共事，一定要排出時間喝咖啡。」

今年成績不理想，林益全也在季後訓練上作出調整，「過去十幾年成績穩定就會想說繼續照著原本的訓練做，但今年遇到不好的可能就要做出改變，思考心理、營養、訓練後恢復等各面向，一項一項去做檢討，打球打這麼多年可能會覺得自己太懂棒球，聽不進別人建議，或許聽聽別人的意見會更好也不一定。」