物價連年上漲，政府也數度調整基本工資，但國家支付的稿費基準卻多年未調整，為此，日前立委黃國書、張廖萬堅呼籲政府機關須尊重專業，調整費用，目前已有了進度。今（21）日上午在立法院教育及文化委員會審文化部預算時公布結果，調修的稿費漲幅將從50％漲到130％，也就是目前稿件每千字為680元至1020元，調整後為每千字1100元至1600，漲幅逾五成。

根據主計總處20日公布的調修稿費，調修從增漲50％調至130％，超越103至111年公務人員調薪所增長的7.12％、消費者物價指數上漲幅度的9.12％，以及每月基本工資調整的漲幅31.01％、GDP成長率35.42％和藝文界所期待、由台北市藝創工會所公開呼籲調漲7％。

例如，依照「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」所規定，目前特殊稿件類的中文稿件，每千字為810元1420元，調整後為每千字1600元至3000元，或每件案子為2000元至6400元；特殊稿件類的外文稿件目前是每千字1020元至1630元，調整後為每千字2000元至3750元，或每件案子為3000元至8000元；漲幅逾五成。至於稿件屬性為一般稿件或特別稿件，則由各機關自行認定。

文化部表示，將發函各機關，未來辦理藝文採購，如有涉稿費支給，建議不低於新表基準。並發函各藝文團體及相關公協會，鼓勵民間參照該基準支付稿費，導引藝文產業發展正向循環。此外，促請主計總處每3至5年依物價指數等檢視調修。