天然資源豐富的印尼，又下達最新一波礦產出口禁令。總統佐科威21日宣布，從2023年6月開始，將禁止出口主要生產鋁的原料鋁礬土礦（bauxite）至他國。藉此，是希望能以天然礦產為誘因，招攬外資到當地投資加工產業。

根據美國官方在2022年調查資料，全球第6大礬土生產國，同時儲存規模也是第5大的印尼，目前是中國大陸第3大鋁土礦主要供應國，幾內亞排首位，澳洲則是第2。

印尼禁止鋁礬土礦出口，符合當地現行礦物相關法規。此法律還明載，銅礦以及其它未經加工的礦物也一律禁止出口。不過，印尼政府尚未具體說明，其它礦物也不能出口的實施時間。佐科威曾表示，希望將出口禁令擴大到錫、鋁礬土礦、黃金、銅以及棕櫚油等。

2022年初，印尼曾短暫禁止煤炭以及棕櫚油出口，也造成此類原物料在買賣市場有過幾周動盪期。

佐科威總統21日也指出，2020年一度禁止出口鎳礦原料，希望日後也能複製當初鎳礦加工的成功經驗。印尼曾是全球最大鎳礦出口國，但在2020年元月禁止出口。同時，也讓中國大陸等部分外資，只能選擇在印尼當地建立冶煉廠。官方數據顯示，2021年中國大陸從印尼進口1780萬噸鋁土礦，2022年前11個月為1798萬噸，約占進口總量15.6%。

就鎳礦出口爭議，WTO（世貿組織）在去年11月做出有利歐盟的裁決，不過印尼不滿且正在上訴。佐科威21日指出，印尼下一個礦物的出口禁令相信也會被他國告上國際組織，但自己不會因此被嚇到。