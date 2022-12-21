今年4月計畫承作離岸風力發電直升機業務的海立航空，因向民航局提出籌設許可未通過，傳出後來由經濟部高層找交通部喬過後翻盤。交通部長王國材今於立法院證實，這位高層就是經濟部長王美花，親自向他溝通離岸風電發展有直升機公司配合很重要。對此經濟部以「鄭重澄清」發出聲明，表示該案是德國經濟辦事處轉介而來，該部基於促進離岸風電發展於9月進行跨部會協調，部長才會向王國材詢問該案後續，強調協助的前提都是「依法行政」。

經濟部解釋，本案是德商海立在台投資案遇到投資障礙，經德國經濟辦事處轉介後，由投資台灣事務所單一窗口協助協調交通部、經濟部等相關單位，為合乎國內法規下促進國內投資案子。今年9月後就展開跨部會協調，正因已在協調程序中，經濟部王美花部長才會詢問交通部長王國材後續發展。

該部表示，海立總部位於德國，主要提供專業直升機進行運維作業服務給離岸風電民間企業，例如西門子、Vestas、沃旭等，進行風場作業人員互換、直昇機吊掛運維、空中救援等特殊技術的直升機運輸。

目前該公司雖已取得Vestas合約，仍要取得國內主管機關民航局審核許可，因該公司初次提出的計畫書不符合規定，重新調整後重再提出申請，在符合法規下，目前處於「同意籌設」的階段，惟仍未同意營運。

經濟部指出，未來在同意籌設期間的一年內，台灣海立航空仍須按計畫書符合三大要件，包括必須確認實收資本額達5000萬元、必須確認股東比率須由國內廠商出資超過五成，以及必須符合航空業管理規則及安全營運能力。相關審核會由主管機關交通部民航局本於專業、嚴謹審查。

該部強調，德商海立的投資案，本質上是該公司與離岸風電系統商Vestas「民間公司的商務合約行為」，並非與公部門的合作。外商在台投資不清楚法規時，經濟部本於促進投資、讓國內離岸風電產業發展更順利的出發點，進行跨部會協調及提供相關法規諮詢，這種跨部會溝通是常態。但此種協助產業發展前提，都是依法行政、依法審查，這也是部長王美花及經濟部的一貫態度。