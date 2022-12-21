明日（22日）迎來「冬至」，是24節氣中的第22個，是一年中黑夜最長、白天最短的日子，命理專欄《林霖開運》分享5項禁忌和6招開運法，包括在「冬至」這天男女不可房事，否則易傷元氣，另外命理師分享可在家中或辦公室坐、躺在北方位15分鐘，可吸取磁場旺力增強元氣。
【冬至5禁忌】
1.不要參加喪禮、告別式，以及出入醫院、探病等。
2.不要做重大決策事項，例如契約、買賣、買房、租賃、簽約、企劃提案。
3.不宜求婚、結婚、納采、問名、嫁娶、入宅、破土。
4.男女避免房事，在人體最虛寒時易傷元氣。
5.忌是非、不吵架。
【冬至6招開運法】
1.吃湯圓
冬至時吃湯圓一定要吃9的倍數，因為9是陽數極限，能招來無限放大的好運。吃白色湯圓增加人緣及貴人的磁場力量，吃粉色則是喜事連連，增加姻緣。
2.座北方
冬至這天最好在家裡或辦公室北方，並坐或躺15分鐘冥想休息，吸取北方磁場旺力增強自己元氣。
3.接財氣
冬至過後陽氣逐漸上升，想大紅大紫可準備36顆又圓又亮的紅豆，裝在小袋子裡放置枕頭下，放到明年冬至再換新，代表新的一年接引財氣，甚至會讓財運磁場非常旺盛。
4.至廟宇拜拜、點燈
冬至是還願的好日子，拜神明保佑來年平平安安。
5.檀香海鹽淨化磁場
利用冬至這天午時，也就是11點到13點淨化家裡，拿著檀香點燃在屋內走一圈後，再從門走出去，能消除霉運、驅散惡運，好運旺旺來。
6.吃豬腳麵線
屬虎、屬猴、屬蛇、屬豬在2022年犯太歲者一定要吃豬腳麵線，可去除霉運讓運勢由衰轉旺、去黑翻紅，象徵把所有壞事通通掃去。
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