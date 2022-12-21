勞動部長許銘春今（21）日獲邀到高雄開講，透過講座向企業了解政府有哪些資源可利用。（柯宗緯攝）

曾任高市副市長的勞動部長許銘春今（21）日獲邀「回娘家」到高雄開講，她提到，高雄產業缺工以製造及觀光兩大產業為主，面對後疫情時代產業轉型及人才需求，勞動部多管齊下，祭出多項就業媒合專案及友善職場措施，將透過講座向企業了解政府有哪些資源可利用。

勞動部長許銘春今（21）日獲邀到高雄開講，透過講座向企業了解政府有哪些資源可利用。（柯宗緯攝）

許銘春今下午到行政院南部聯合服務中心以「訓練好人才、政府來幫忙」為主題演講，現場座無虛席。她會前受訪時說，今天報名很踴躍，許多在地企業負責人參與，她很感謝出席的企業代表，讓自己有機會說明勞動部的政策。

勞動部長許銘春今（21）日獲邀到高雄開講，透過講座向企業了解政府有哪些資源可利用。（柯宗緯攝）

許銘春提到，這3年因為疫情關係，大家都很辛苦，勞動部也推出27項紓困措施協助勞工跟企業，總計投入預算1170億元，協助人數勞工將近600萬人次，以及7.7萬家次企業。

「大家會說員工是企業的資產，但我覺得這樣還不夠！」許銘春認為，要把員工當成自己的家人，當企業有賺錢時，要把利潤分享給員工，這樣勞資才能雙贏，才能留住人才，讓企業永續經營。

針對高雄產業轉型中，許銘春也觀察到，產業普遍面臨缺工問題，勞動部積極想方設法協助解決及媒合企業，而產業現階段缺的是中階技術人力，製造業也希望留下優秀、資深移工，但移工有工作年限問題須克服，勞動部就此解套。

許銘春進一步提到，勞動部今年4月30日起祭出「移工留才久用方案」，移工符合年資條件、薪資門檻及技術條件，即可留下為經濟繼續努力，該政策上路7個月以來，已核准1299名轉任中接技術人力，其中產業移工663人、社福類636人，總共1299名，寫下不俗成效，將繼續鼓勵、宣導符合資格的企業雇主為移工申請。