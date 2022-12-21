民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光兒子趙介佑涉嫌擔任詐騙集團車手頭、販賣毒品，一審判刑8年6月徒刑。趙介佑今天發表聲明，將矛頭指向民進黨立委何志偉，並強調自己與英系中常委黃承國、內政部前部長徐國勇「完全不熟」。民進黨北市立委補選候選人吳怡農說，這件事已經過去了，就讓它過去。

趙介佑駁斥黑道千人入黨，何志偉比任何人都清楚，並批評何將與黨脫節4、5年的局外人的他，硬和市黨部扯在一起。

對此，吳怡農今天下午拜會新喜里回應，從自己擔任台北市黨部主委到現在都非常努力直接面對社會大眾對於人頭黨員的顧慮，在他任內就花了許多時間、精力、人力，一一的重新審核所有入黨申請，因為要重視的是面對社會大眾的疑慮，台北市黨部2500多位黨員都是非常支持民進黨的，都不是人頭黨員。

對於趙介佑強調自己和黃承國完全不熟，並砲打何志偉。吳怡農說，「我覺得這件事已經過去了，就讓它過去」。

吳怡農強調，相信任何人指控他是黑道都沒有人會相信的，這也是為什麼他這麼堅持正向的選舉，知道任何的抹黑、仇恨操作其實都不是社會大眾想要看到的，繼續堅持正向選舉。