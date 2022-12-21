新冠疫苗問世以來，雖然保護人們免於重症死亡，但也有部分民眾接種疫苗後出現不良反應，須尋求預防接種受害救濟審議管道。立法院衛環委員會今舉辦新冠疫情期間防疫作為回顧及檢討公聽會，疫苗接種受害人委任律師共點出8大問題，認為認為VICP現行審查方式過於嚴格，應予以調整。

疫苗不良反應受害者陳仕津去年5月初接種AZ疫苗後，當月底就出現急性心肌梗塞，後來向衛福部預防接種受害救濟審議小組（VCIP）尋求救濟，耗時265天才走完程序，但被認定「與疫苗無關」，之後又遭行政院駁回訴願，於是向台北高等法院提起行政訴訟。

陳仕津今天出席立院公聽會指出，所有疫苗不良受害人和家屬仍在哭泣，每當詢問VICP案件進度，永遠都是請等待，且審理完畢後，絕大多數都是不予救濟。他直言，VICP已經淪為附庸組織，視申請者為「麻煩製造者」，建議裁撤、重新設立新的機構。

陳仕津的委任律師翁伊吟指出，新冠疫苗屬於緊急授權（EUA），並未經過完整研發、臨床、製造流程，對於副作用仍有不確定性，就像拼拼圖一樣，只知道1塊，對於其他99塊可能還不清楚；而施打疫苗是為了防範新冠疫情，但並非所有人都可以負荷，民眾信賴政府施打疫苗而發生傷害或死亡，只要有任何一點無法排除相關性，就應該予以救濟。

翁伊吟點出疫苗受害救濟審議的8大問題，首先是「等待期過長」，第二是「機械式審查」，例如針對接種AZ者，只審查血小板低下，而未考慮其他因素；第三，當初政府不斷呼籲人民施打，也鼓勵慢性病患施打，但發生疾病或死亡時，就直接推諉到慢性病上；第四則是慣用「潛在」一詞，例如陳先生沒有慢性疾病，他們卻說陳先生有潛在疾病史，這種邏輯非常奇怪荒謬。

翁伊吟接著表示，第五個問題是將疾病過程切割判斷，未視為連續進展的過程；第六則是「倒果為因」，例如陳先生過去沒有心臟病史，但他們單純以病發後身體狀況做判斷；第七是經常泛稱「綜合判斷」，但未能提出任何醫學實證或文獻；最後則是醫學不確定性，既然VICP有它的侷限性，無法全盤了解，既然如此應該予以寬鬆認定，但不是把「不利益」加諸在受害人身上，這是非常不妥的。

醫師公會全聯會常務理事顏鴻順也指出，國家沒有很認真看待疫苗受害救濟，而是透過社團法人國家生技醫療產業基金會，發公文到所有醫療院所來索取資料，「一開始還以為是詐騙集團！」不僅沒有給行政成本，還用略帶威脅的口吻表明，如果2周未提供會有罰則，這件事在基層引發很多反彈。

顏鴻順建議，政府應該成立專用基金，專門處理新冠疫苗相關問題，以及相關行政必要費用；為鼓勵民眾打疫苗，對於關聯性和嚴重程度的審訂，應該適度從寬。他提議，可比照職災的做法，由專科醫師判定，或是建立通報及獎勵機制。

另外，顏鴻順也提醒衛福部應強化與民眾溝通，「當初陳時中指揮官一直講『時序關係不等於因果關係』，但民眾可能聽不懂！」他認為這方面還還有待加強宣導。