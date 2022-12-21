行政院會明（22）日將通過證交法修正草案，將大量持股申報及公告門檻由現行10％降到5％，及持股每變動1％亦要公告。另，證券相關事業內控不佳或財、業務疏失，最高罰鍰也將由480萬元拉高到600萬元。

據悉，行政院會22日將通過證券交易法第43條之1、第178條之1、第183條修正草案。官員表示，與今年1月初金管會預告的重點相同。

根據金管會當時新聞稿指出，為期公司股權重大異動資訊能即時且充分公開，並為符合外國立法趨勢，適時修正大量持股申報及公告門檻。另為強化證券商、證券服務事業及證券相關機構法令遵循，達到使裁罰具勸阻性效果，並兼顧金融市場發展，適度提高罰鍰額度上限，爰研議修正證券交易法。

據悉，該次證交修法有兩重點，一是大量持股申報及公告的門檻由現行10％調降到5％，公布後1年施行。二是提高證券相關事業的罰鍰上限，由現行480萬拉高到600萬元。