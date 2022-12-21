PXGo!全聯線上購年底優惠，使用全支付滿1000元贈1000福利點。（全聯提供）

將進入2022年倒數時刻，全聯旗下「PXGo!全聯線上購」指定期間購買分批取、預購商品，使用PX Pay支付，單筆滿1000元送800福利點，使用全支付單筆滿1000元送1000福利點，等同最高10%回饋，還有耶誕節限時3天尋找折扣碼遊戲，有機會享整單25折。另，實體門市限時2天推出OFF COFFEE買1送1、元旦當天自備飲料杯，熱美式1元優惠。

「PXGo!全聯線上購」12/23～12/25限時3天，推出5大主題活動：一、購買分批取、預購商品，使用「PX Pay支付」單筆滿1000元以上，可獲800福利點數；使用「全支付」單筆滿1000元以上，可獲得1000福利點數。二、尋找App活動畫面中的折扣碼，買預購商品最高享25折優惠；購買小時達商品最高享5折優惠。

三、OFF COFFEE美式、拿鐵或是阪急麵包，優惠價每組500元，任買2組加贈1225福利點，回饋超過12%。四、「全聯小時達」限定，12/23～12/29結帳輸入折扣碼「PARTY9」，單筆滿1000元現折100元。五、12/30~2023/1/2限時4天，每日限量前500名購買OFF COFFEE美式的會員，贈送300福利點，活動換算價每杯19元，使用自帶杯再折8元。

另外，全聯實體門市特別於12/31～2023/1/1推出OFF COFEE熱美式買1送1；2023/1/1元旦當天，自備飲料杯購買熱美式，只要1元，每店限量100杯。