「2023 BAEKHO MINI CONCERT《BAEKHoney DAY》 IN TAIPEI」福利表。（D-SHOW提供）

韓團「NU'EST」成員白虎（姜東昊）原本預計在2020年2月14在台灣舉辦首場個人小型演唱會，無奈遇到疫情而讓計畫延宕，隨著全球疫情逐漸解封，他為履行2年前與台灣粉絲相約共度情人節的約定，趁著出道十周年發行新專輯《Absolute Zero》之際，宣布將在明年1月28日舉辦在台個人首場小型演唱會暨見面會，屆時將攜新作品來台與dOnO們（官方粉絲名）提前共度西洋情人節，寵粉的他更把主題設定為「甜蜜的一天」，將在活動上展現絕佳的歌唱能力、高音天籟。

《Absolute Zero》述說著獨自一人的白虎即將展開新開始的作品，更展現了屬於白虎獨有溫度；不過儘管專輯中文翻譯為「絕對零度」，但專輯中的主打歌〈No Rules〉MV卻是充滿滾燙及讓人血脈噴張的氛圍，白虎大放送粉絲福利展現精壯身材，無論開場的沐浴秀到白T濕身秀養眼壯肌的性感畫面，都讓人感受到體溫直線上升熱力，私底下熱愛健身的他，坦言因為是易胖體質，只能靠著勤運動、節食來維持好身材，這次在MV中曝光他近期「健身成果」，讓許多粉絲再度見識到白虎健壯肌肉及太平洋寬肩的倒三角完美身型，他也將在台公開首唱這首性感魅力十足的新歌〈No Rules〉。

「2023 BAEKHO MINI CONCERT《BAEKHoney DAY》 IN TAIPEI」將於2023年1月28日晚間7點在TICC台北國際會議中心登場，門票會在下周三（28日）在全台ibon機台及網站開賣，票價分為$5800／ 4600（全區對號入座），更多詳情請洽主辦單位D-SHOW官方臉書粉絲查詢。