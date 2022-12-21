香港資深藝人龔慈恩在90年代是著名的古裝美人，曾出演多部經典戲劇，1999年嫁給演員老公林煒後，育有1子1女，其中女兒林愷鈴高顏值頗受矚目，有「小吳佩慈」稱號，近來她剛從香港大學建築系畢業，在Instagram放上多張畢業照，迷人電眼配上很有氣質的笑容，讓網友乾脆呼籲她：「明年選港姐，冠軍非妳莫屬！」

林愷鈴2016年就已進入演藝圈，期間曾參與劉德華主演作品《熱血合唱團》、名導杜琪峰監製的《七人樂隊》等著名作品，也曾出席大大小小的活動，2019年頂著烏黑長髮的她，便穿著一襲黑色露背長裙擔任作詞家協會的頒獎嘉賓，大方解放美背線條跟光滑細嫩的肌膚，加上知書達禮的模樣吸引眾人目光。

林愷鈴建築系作業非常繁重。(圖/林愷鈴 IG)

不過林愷鈴忙於演藝事業之餘，仍未荒廢學業，2018年考取香港大學建築系後，常在社群分享做作業的照片與心得，讓粉絲看了都心疼，提醒她還是要休息，今年她終於順利完成學業，回憶起辛苦的求學時光，忍不住在IG高喊：「我讀到去掉半條命」，但也強調學習建築不僅帶給她專業知識，也教會她堅持努力、在迷失時給予信心，最後，謝謝師長與同學包容她「半工讀」，讓她能顧及演藝圈。

除此之外，林愷鈴也特意提及媽媽龔慈恩是最強後盾，時常幫她製作建築模型，手工技術還很不錯，對此她都牢牢記在心頭，並PO出和龔慈恩的合照，可見她身穿黑底白邊的學士服，長髮飄逸的樣貌相當清新脫俗，龔慈恩則穿著灰色外套與女兒親密貼在一起，看著女兒即將離開校園，邁向人生的新階段，笑得非常開心。

對此，粉絲們則紛紛鼓勵林愷鈴繼續加油：「希望妳在演藝圈走得更遠！用生命去影響別人」、「恭喜畢業啊！母女都是大美女」、「明年選港姐，冠軍非你莫屬」。