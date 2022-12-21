國防部20日宣布，確定延長入伍訓練，但役期尚未拍板，國防部長邱國正也一再強調絕無選舉考量。近日就有一份最新民調指出，有71％的民眾支持「國防部將兵役延長至1年」，同時根據台灣民意基金會的最新民調，也有73％民眾同意台灣役男服役至少要一年才合理，引發討論。

YouTube頻道《老天鵝娛樂》20日就以「國防部若將兵役延長至1年，你各位支持嗎？」為題，進行網路投票，截至今（21）日下午17時30分，一共有5萬人投票，其中有71％的民眾「支持國防部將兵役延長至1年」，另有29％的民眾「反對國防部將兵役延長至1年」，許多網友也在留言區紛紛表示自己的意見。

參與該份投票的網友表示「96前都同意，96後反對，社會就是這麼現實」、「如果課程是有關於實戰，而不只是掃落葉、刷油漆的話，支持」、「訓練內容與時俱進才重要，要延長可以，但也不一定要一年。如果真的可以紮實地學到東西，培養出優良國軍，相信大家也不會反對」、「我支持當兵延後到一年，甚至兩年都沒差，但重點是訓練內容要跟得上時代，如果還是用老一套來訓練，那就算延長10年都沒用吧」。