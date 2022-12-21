南投縣國姓鄉的蜜棗、草莓於春節前後盛產，今年暖冬致病蟲害嚴重，立委馬文君與新科國姓鄉長邱美玲接獲陳情前往勘災，發現蜜棗外觀看似漂亮，果實內部卻軟爛、長蟲，草莓則是無法結果，農民欲哭無淚。農業專家21日勘查後認為，草莓若感染萎凋病，建議整株拔除；至於蜜棗籲加強田間管理，降低果實蠅危害。

馬文君與國姓鄉新科鄉長邱美玲勘查蜜棗受災情況，強調將請專家找解方。（馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

農民告訴馬文君，每年蜜棗搶在春節前上市，趕搭送禮熱潮，先賺一波好過年，近日巡視蜜棗產況，卻發現蜜棗外觀有不少黑點，疑遭果實蠅叮咬，剖開發現果實靠近果核處有蠕動的蟲，不然就是爛了，清點受災數量超過1000斤，是往年採收量的一半，若繼續聘工採摘恐血本無歸，已考慮棄園。

草莓的葉子捲曲萎縮，農業專家研判感染萎凋病、炭疽病。（馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

草莓農更是叫苦連天，強調草莓疑受到暖冬影響，整株植株的葉子捲曲萎縮，無法好好行光合作用，嚴重影響生長，輕則果實長不大，重則整株死亡，至少減產三成以上。國姓鄉公所農經課獲報，已針對鄉內蜜棗、草莓受災狀況進行清查。

農業專家認為，草莓若感染萎凋病，建議整株拔除。（馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

農委會台中區農業改良場21日指派植物病蟲害專家實地勘查，初步發現導致草莓減產的原因，除了暖冬影響花期，主要還是部分植株感染萎凋病、炭疽病，導致根系受損，炭疽病可透過藥物防治，但感染萎凋病的建議整株拔除，進一步消毒土壤，新苗補種前也應噴藥抑制病害。

立委馬文君接獲陳情前往勘災，發現蜜棗遭受蟲害嚴重。（馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

至於蜜棗遭受蟲害減產，專家認為可能農友田間管理不確實。專家指稱果實蠅危害一年四季都有，蜜棗結果前須在果園周圍以甲基丁香油誘殺雄蟲，減少果實蠅繁殖，若果實蠅已進入網室內危害，也能以其他餌劑誘殺，不過摘除的壞果一定要密封曝曬，切勿露天堆置，避免造成更多果實蠅繁殖，建議果農明年產期提前防治，降低果實蠅數量，就能減輕危害程度。