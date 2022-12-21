12月FOMC會議如預期升息2碼，升息進入放緩階段，美國基準利率區間來到4.25%至4.5%，美國公債、投資等級公司債不僅殖利率水漲船高，債息從雞肋升級為雞腿，加上後續放緩升息乃至於降息的價差空間想像，以及應對潛在景氣風險，均讓優質債券成為市場投資顯學。元大投信旗下元大美債20年(00679B)、元大AAA至A公司債(00751B)、元大投資級公司債(00720B)，以及元大美債20正2(00680L)熱度急升，提供債券投資多元選擇。

在今年以前，債券息收普遍偏低，對於偏好穩定息收的投資人來說，高股息投資相對吸引人，存股更是盛行，不過至12/16，美國十年期公債殖利率有約3.5%水準，由於美國公債是美國政府所發行，等同在不承擔信評風險下，就能取得3.5%的債息；若是信評等級佳的投資等級公司債，如具代表性的彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數，殖利率達4.7%，債券以目前殖利率水準再加上固定收益的穩定性，再度成為投資人心頭好，存股之外，愈來愈多人開始搭配存債。

國內首檔債券ETF元大美債20年(00679B)知名度高，且投資風險較低的美國公債，今年以來持有人數從8,262人成長逾四倍來到44,541人，一檔就占國內債券ETF總持有人數3成以上，是國內債券ETF人氣王。

除了美國公債，殖利率水準更高的投資級債，包括元大AAA至A公司債(00751B)、元大投資級公司債(00720B)價格均來到2018年掛牌以來相對低點。元大投信指出，投資等級公司債是由體質良好的大型企業所發行的債券，長期平均違約率相較垃圾債低，殖利率又相對美國公債為高，是追求穩定息收優質標的之一，近期買氣同樣升溫。

元大美債20年ETF研究團隊表示，債券最大的特色在於依約固定支付債息，因此投資人務必選擇優質標的，才能盡量避開違約風險，讓債息看得到也領得到。尤其在美國快速升息衝擊下，經濟受到的影響尚待觀察，此時若想「存債領息」優先建議美國政府發行之公債，或者國際大型龍頭企業發行之投資等級債，透過債券ETF，就能參與優質債券市場。

而在美國10年期與2年期殖利率持續倒掛之際，經濟前景隱憂也凸顯美國公債避風港特性，更能反映美債價格變化的元大美債20正2(00680L)備受積極型投資人青睞，隨美債價格自11月初反彈，元大美債20正2(00680L)近一月漲幅達33.7%，單日成交量也放大到萬張以上，價量大幅升溫。元大美債20正2研究團隊表示，00680L追求「ICE 美國政府 20+年期債券指數」的單日正向2倍報酬，適合看好美債價格反映升息已經進入尾聲，甚至將進入降息階段的積極投資人。