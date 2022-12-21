百萬網紅YouTuber「理科太太」近日線上販售課程，課程內容分享自己心理諮商的100小時心得，上架不久就有2730人買單，人數還在持續增長中，依照每人1,799元費用計算，目前已有約491萬元台幣進帳，不過該課程卻遭不少人批評，理科太太先前曾開嗆：「我只想說酸民惦惦啦」，沒想到今（21）日發文宣布會全面退費，決定將課程內容放到podcast播出。

理科太太12月1日宣傳在學習平台上販賣自己的心理諮商筆記，風波延燒21天，今在社群平台發聲：「經過一段時間沈澱，我選擇不再讓盈利與否、未知的內容模糊初衷，因此我的這些心路歷程會直接放到我的podcast中。我從來不認為任何影片和語音能取代心理專業，也一直在鼓勵大家去尋找一名適合自己的心理師，這個初衷沒有變過」，她也感謝所有心理專業人士，直言因為有他們的存在，現在她才能活得完整。

她感謝所有心理專業人士，透露身邊友人鼓勵她「我沒有讓愛我的人失望」，她也對粉絲表達謝意，「謝謝你們透過各種管道告訴我你們是如何被我的影片療癒，這些都是我繼續創作的力量，也是讓我起心動念透過這次機會分享心路歷程的初衷。」理科太太希望能藉由自己的故事，鼓勵更多有需要的人走進諮商室，「擁抱自己的過去、現在還有未來」，她最後表示已購買者請留意退費通知，已經將課程內容轉變成Podcast的形式。