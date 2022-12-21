友達(2409)以顯示器技術拓展影視產業生態圈，今日與金馬獎視覺特效團隊「再現影像」攜手合作，運用ALED先進顯屏技術，於中影製片廠建置全台首座，自拍攝場景、內容製作、技術指導到設備租借，提供嶄新一站式整合服務的「再現影像LED虛擬製作攝影棚」。

因應影音串流平台崛起、影片需求倍增，又受限疫情無法跨國拍攝，為加速影片製作，友達與再現影像聯手，主屏以380塊LED面板，打造直徑為12公尺、高5公尺、180度帶天幕的沉浸式半圓弧形LED虛擬攝影棚。透過LED顯屏高畫質、高色彩以及超高刷新率特性，完整還原影像細節、真實呈現創作原貌，加上再現影像好萊塢級視覺特效、後製等技術輔助，不僅是一座電影級LED攝影棚，亦是全台首創從拍攝、內容製作、技術指導到設備租借一站式軟硬整合服務的LED虛擬攝影平台。

友達技術長廖唯倫表示，相較傳統以綠幕拍攝，LED虛擬攝影棚可大幅精簡拍攝與製作時間及成本，提供影視製作更便利的創作方式。友達從產品設計、影像調校、產品建議至組裝等，提供整套多元場域推動影視製作的解決方案，讓影視創作者能享有國際級水準的拍攝場地與內容服務。

此次友達在主屏以1.95小間距LED無縫拼接、有利降低拍攝時摩爾紋的出現，搭配低掃數與超高刷新率的特色，並擁有99％DCI-P3色域，可呈現豐富色彩，再加上友達顯示屏專業調校技術與專案安裝經驗，使顯示屏呈現創作者想表達的精緻內容，讓表演者能夠融入場景、有沉浸式臨場感使演出逼真，亦能及時切換場景；同時，更採用英國Brompton影像控制系統，讓LED顯示屏影像處理更貼近虛擬製作應用，加速整體製作過程。