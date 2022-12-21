訊連推出結合身分證防偽、人臉辨識、活體辨識、視訊會議模組解決方案FaceMe Fintech，並與元大金(2885)旗下元大人壽合作「遠距投保」方案，打破過去保險交易「親晤親簽」的框架、增加保險業務便利性，幫助業者打造智慧金融應用。

訊連FaceMe是經第三方認證、全球頂尖的人臉辨識引擎，其活體防偽技術，通過依ISO 30107-3標準進行iBeta PAD（活體冒用攻擊測試）Level 2測試，證明FaceMe適用於金融、網路交易、遠距身分認證等安全係數要求較高的生物辨識認證。

人臉辨識及證件核身功能，還可以運用在許多金融服務場景中，舉凡民眾常用的臨櫃開戶、ATM無卡交易、行動網銀都是應用範圍。透過人臉辨識即可更快速、安全地核實用戶身分，以進行登入與交易確認，同時將臉部特徵存放至伺服器建檔，供作後續服務使用。

訊連將進一步深化、拓展應用在金融場域中的人臉辨識技術。例如FaceMe Fintech現已支援證件文字的讀取辨識技術（OCR），未來還計畫衍生出數位簽名技術，讓整體金融服務流程都能遠端進行，更加便利。另外，訊連也放眼亞洲市場，希望將技術應用到他國的身分證防偽、驗證上。