入圍本屆金馬獎4項大獎，並代表新加坡角逐奧斯卡最佳國際影片的《花路阿朱媽》，女主角洪慧芳日前曾在受訪時說，如果台灣觀眾需要我，我上映時還會再來！適逢本片將在本週五（23日）於台灣正式上映，洪慧芳果然兌現承諾，確定再度快閃訪台，片商也特別舉辦「女主角感恩見面場」，活動將安排在本週五晚間7點20分於台北真善美劇院舉辦，洪慧芳也將參與本場映後活動，與觀眾近距離互動。

洪慧芳在片中飾演正值空巢期的中年婦女「林美華」，在南韓旅行途中，竟被兩光導遊丟包，又被熱心保全大叔收留。（采昌提供）

洪慧芳在片中飾演正值空巢期的中年婦女「林美華」，在南韓旅行途中，竟被兩光導遊丟包，又被熱心保全大叔收留。雖然人生地不熟、語言又不通，還意外捲入暴力事件，但這位「阿朱媽」仍然發揮開朗本色，不僅努力找回自己的旅行團員，也把她的南韓新朋友拉回人生的「花路」，直教人看得感動不已。洪慧芳解釋，這個角色設定就是亞洲家庭普遍的中年媽媽形象，生活重心總是圍繞著老公、婆婆、孩子，媽媽熱心、嘮叨，雖然有聽話的兒子，卻少有內心交流。當長輩逝世，小孩長大離家，依賴家人的林美華因此被拋下，片中林美華覺得一個人旅行沒問題的時候，沒想到又被導遊丟包、落下車。

她進一步補充，不過到了影片後段，觀眾會看到林美華不僅自己學會開車，還開始教別人學車，代表阿朱媽終於掌控了人生的方向盤，以後沒有人可以丟下她，我認為有這層啟發。值得一提的是，洪慧芳在片中教導學開車的女學生，竟然就是由她自己的親生女兒演出！正因為洪慧芳一家人都從事演藝工作，她完全理解林美華處在空巢期的寂寞與失落。不過，她更開心分享電影帶來的迴響，我的孩子在新加坡看完首映，我問他們好不好看？他們說好看，還問我是不是想藉電影有話對他們說？他們都收到了，讓我覺得好欣慰喔！洪慧芳也開心表示，這次電影收到許多回饋，她也呼籲年輕人應該多帶家人，闔家進戲院一同觀賞這部電影。

洪慧芳從影以來，一直被定位為綠葉型演員，從底層人物到上流名媛、年輕少婦，甚至是老嫗、家庭主婦、怨婦、妓女或醜婦等角色，這也讓她有感而發，每種性格幾乎都演完了，我的課題在於思考還能演什麼。她坦言接下《花路阿朱媽》之前遇到演藝生涯的瓶頸，但林美華塑造得太成功，以致於其他角色的門檻都升高了。洪慧芳表示，因為演出阿朱媽，又讓我重振旗鼓，也就要一直演下去。被問及持續演戲至今的原因，她回答就是「喜愛」2個字，只有演戲能夠抒發各種情緒，詮釋各種性格，現實生活中沒辦法經歷的，都可以在演戲中爆發出來。洪慧芳堅定地說，只要體力、記憶力還在，我還會一直演下去！