一名母親日前控訴某火鍋店，當時她帶著12歲兒子用餐，在上廁所時，兒子竟在座位拿鐵餐具碰插座，當場觸電倒地，她罵店員「我兒子才12歲能懂什麼？」說如果兒子有什麼狀況，一定會要求店家賠償；文章曝光引起網友砲轟「12歲，你確定不是12個月」、「巨嬰養成日記」、「這年紀要不要驗一下智商」。

「我兒子才12歲能懂什麼？」該名母親在臉書「匿名2公社」發文，她日前帶12歲的兒子到火鍋店用餐，兒子坐好後她去上廁所，回到座位後她發現兒子已經倒地，店員們相當緊張，先將兒子送醫後，她才了解原因，原來當時店員把鐵製餐具放在桌上，而插座又在兒子旁邊，導致兒子把玩後觸電，她怒批「請問店員是瞎子嗎？還好現在身體是沒什麼狀況，否則一定讓店員賠償」。

一名母親日前控訴某火鍋店，當時她帶著12歲兒子用餐，在上廁所時，兒子竟拿鐵製餐具碰插座，當場觸電倒地，她痛罵店員「我兒子才12歲能懂什麼？」（翻攝自臉書「匿名2公社」）

多數網友認為原PO兒子12歲已是國小六年級，應該已有基本的電器知識，留言「12歲了把餐具拿去插插座，妳有沒有考慮帶兒子去驗一下智商」、「12歲，你確定不是12個月」、「你可以試看看不要匿名，去爆料po文，讓大家順便看看巨嬰養成日記」、「我家兒子很乖，都是鐵製餐具帶壞他」、「店員真的很倒楣」、「就是因為照顧得太無微不至了，所以長到這個年紀還不知道不能玩插座」。

原PO後來發文補充，「現在網友人心冷漠？一個小孩子受傷了卻這樣批評？」她說自己是單親母親，獨力扶養孩子，希望網友們能將心比心，「從小我都照顧的無微不至，如果因為店員的問題造成我小孩受傷怎麼辦」。