12月25日為全國縣市首長、議員就職日，同時也是正、副議長選舉日，而含報准參選的曾獻瑩，國民黨在台北市議會共拿31席，實質過半，但若有議員確診無法投票，仍可能增添變數。為此，台北市議會提出解方，表示經內政部和疾管署協調，確診議員仍可透過防疫通道至議會投票、宣誓。

台北市議會共61席，國民黨拿下31席，實質過半，再加上新黨1席，正副議長寶座已是囊中物，而民進黨、社民黨、無黨籍議員有25席，尚未表態的民眾黨有4席，相加後為29席；據了解，當天藍、綠都會發出「甲級動員」，要求所有黨籍議員到場投票，否則就以黨紀處置。

由於九合一選舉時，中選會定調確診者無法投票，外界就有擔憂聲浪，若藍營有議員確診，恐添變數。

不過台北市議會祕書長洪樹林透露，內政部在12月中旬便和疾管署協調，若設置獨立空間，確診議員便可前往議會宣誓就職、投下正副議長票，為此議會已規畫防疫通道，讓確診議員可搭乘專車前往議會，從一樓側門進入，經安全梯到二樓設有票匭的備詢室。

洪樹林表示，確診議員可在此宣誓就職並投下正副議長票，專人再將票拿到議場，獨立使用的備詢室事後會再由專人進行清消。