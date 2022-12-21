詐騙創新高！數位部卻只在乎「這事」 趙少康轟唐鳳失職：吃完麵線快上工

台灣近期詐騙案頻傳，據警政署統計，今年截至11月的投資詐欺案類發生5947件，財產損失達27億多元，案件數更創下10年來新高。對於發生這麼多詐騙，數位發展部仍要在26日召開會議討論抖音的處置，中廣董事長趙少康除痛批部長唐鳳失職，更呼籲她「吃完麵線快上工，盡快做點成績，建立大家的信心」，否則就趕快廢掉數位部。

趙少康今（21）日在臉書發文，指控蔡政府禁抖音引來反彈，數位部卻還照做不誤，打算在26日的資安會報討論「民間全面禁用抖音」案。他也指出，台灣今年前9個月的詐騙案已發生2萬多起，人民財物損失破27億，創下10年新高，但唐鳳不把杜絕網路詐騙當首要任務，也提不出抖音到底對國安造成什麼危害的具體證據，「真是個失職的部長」。

趙少康痛批，數位發展部一成立就編了217億預算，但唐鳳不優先處理跟民生相關的問題，如網路詐騙、不實廣告、個資外洩危害等，也沒對健全數位產業發展擘畫藍圖，卻急著禁年輕人愛看的抖音，「民之所好好之，民之所惡惡之的道理，難道蔡政府不懂嗎？」

最後，趙少康呼籲，投資詐騙群組遍地開花、網路求職成「豬仔」被摘器官事件，都讓大家心驚膽戰，這個月還發生2300萬筆戶政個資外洩後被兜售的事件，都是數位部應該積極介入的事項，「請唐鳳吃完點麵線後趕快上工，盡快做點成績出來，建立大家對數位部的信心，不然就趕快廢掉這個聊勝於無的單位，不要再浪費人民的納稅錢了」。