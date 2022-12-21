111學年HBL高中籃球聯賽男子組12強複賽在高雄進行，松山高中首場迎戰三重商工，在5名球員得分雙位數、其中3人得分、籃板「雙十」協力發揮下，松山早早取得雙位數領先，最終85比56、29分之差獲勝。

首節打完松山高中打下14分領先基礎，林現惟21分、10籃板，黃上銘14分、11籃板，葉旭森11分、12籃板，柯舜凱、劉程恩各贊助12分、10分；三重商工僅林佑勳13分得分上雙；本戰雙方籃板也有很大差距，松山68比29大勝39個，進攻籃板就32個，獲得更多二、三波進攻機會。

松山教練黃萬隆指出，複賽首場比賽，提醒球員從防守做起，利用攻守轉換、場上溝通講話提升團隊表現，也鼓勵隊上長人黃上銘、葉旭森及曾睦軒注意防守、多鞏固籃板，進攻上遇到機會時也可以多出手。

這場比賽效力T1聯盟高雄全家海神的余純安、胡瓏貿，和效力PLG高雄17直播鋼鐵人的孫思堯，3位過去幫助松山拿過HBL冠軍的學長，都抽空到高雄巨蛋替學弟加油，賽後在休息室並由97學年幫助松山拿下HBL隊史首冠的余純安代表發言，勉勵學弟把握現在、享受比賽；黃萬隆表示，3位優秀學長剛好都在高雄，謝謝他們幫學弟加油，也希望看到學長們的表現，可以激勵學弟們挑戰極限。

松山高中教練黃萬隆（前）勉勵球員享受比賽。（高中體總提供）