客語郎讀國小組特優王紫涵（中）與老師曾瑞春（右）由教育局長楊郡慈（左）頒獎。（羅浚濱攝）

今年全國語文競賽日前圓滿落幕，新竹縣代表隊92人，有17位獲特優、60位獲優等及12位獲甲等，共拿下89項個人獎項，成績斐然。教育局長楊郡慈21日代表縣長楊文科頒獎表揚，致贈獲獎競賽者3000元獎金及指導老師1000元獎金，並頒予新竹縣語文培訓有功人員感謝狀。

楊郡慈說，語言是學習的基礎，感謝所有選手、輔導員及指導老師不論平日假日在為期3個月的集訓中，不畏辛勞，一路鼓舞陪伴，終獲成果，其中忠孝國中黃文聖曾獲全國客語演說國小組及情境式演說國中組特優，今年轉戰客語朗讀再度榮獲特優；國語朗讀組謝宜臻曾獲高中組特優，今年跨組挑戰社會組再獲特優，恭喜他們再創佳績。

獲客語朗讀國小組特優的王紫涵說，謝謝曾瑞春老師，暑假每天早晨視訊陪她練習，以及全國賽的三位培訓老師，感謝他們的訓練，讓客語發音更加準確。家人的支持與鼓勵，讓她有勇氣面對各種挑戰，阿公說現在的客家人很多都不會說母語，希望由她做起，慢慢學習，讓客家話永傳下去。

獲作文國小組特優的王熙妍說，感謝翁世雄老師和李偉乾老師，給她自信與勇氣，給予寫作建議和鼓勵，才有今日的佳績。培訓過程中，老師保留她的寫作特色，再加上適時引導，讓她走出寫作框架，榮幸為縣爭光，也在培訓期間，再次感受寫作魅力。期間遇到志同道合的文友，透過作品賞析，激盪出寫作初心，邂逅最真實的自我，進而學會以自己的風格，寫出心中最真誠的感動。

獲閩南語字音字形社會組特優的陳昱儒說，這是第6次參與全國賽，在國小、國中、高中及大學階段都有幸得獎，學習閩南語字音字形已邁入第10年，學到的不僅是一種語言，更重要的是堅持不懈的態度，也發現對母語的喜愛，感謝老師的教導及家人朋友們的幫助。

新竹縣榮獲全國語文競賽特優名單如下：

國語演說國小學生組李昕臻和李欣蕾、國語朗讀教師組蘇沛馨、國語朗讀社會組謝宜臻、客家語朗讀國小學生組王紫涵、客家語朗讀國中學生組黃文聖、客家語朗讀教師組邱芳瑜、阿美族語朗讀國中學生組林美迦、泰雅族語朗讀國中學生組張恪懷、賽夏族語朗讀國小學生組秋妤芩、賽夏族語朗讀國中學生組趙語潔、寫字國中學生組羅禾珈、作文國小學生組王熙妍、作文教師組洪毓敏、作文社會組邱蕙吟、閩南語字音字形社會組陳昱儒、客家語字音字形國小學生組吳怡倖。