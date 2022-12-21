阿根廷勇奪2022年世足冠軍，主將梅西（Lionel Messi）返國抱著獎盃睡覺，拍照上傳成為足壇經典鏡頭。然而根據國際足總FIFA規定，原版的純金「大力神盃」是出不了大門的，被梅西擁著入眠、以及阿根廷400萬人上街朝聖的是一座鍍金複製品。球員真正觸碰到原版大力神盃只有在頒獎和賽後慶功的那一小段時間。

史上真正「抱回」原版世足金盃的是1970年巴西隊，首屆世足創辦者雷米（Jules Rimet）曾立下規定，摘冠3次可永久保有金盃。1966年英格蘭世足開踢前，冠軍獎盃居然在公開展示時失竊，所幸短短7日就被當地一隻名叫皮克斯（Pickles）的雄性柯利犬尋回。地主英格蘭在該屆摘得隊史首冠，立下大功的皮克斯也受邀出席頒獎典禮。遺憾的是皮克斯賽後1年意外身亡，牠生前配戴的項圈被放在英國足球博物館留念。

巴西獲得的雷米金盃於1983年失竊，下落不明，據說已經被熔毀變賣。國際足總為了保障金盃安全，甚至不會讓它伴隨冠軍隊走出體育館大門，3度摘冠的阿根廷也不例外。因此梅西和隊友賽後對著獎盃又親又舔的鏡頭非常珍貴，那就是引無數英雄競折腰的原版金盃。梅西賽後對記者說：「這是世上最棒的，看看這個可愛的小東西。」

最後真正能放在球員家中展示櫃的除了冠軍獎牌，主要就是個人獎項，所以這些獎項也相當有價值。包括梅西拿到的世足金球獎（最佳球員獎）以及每場比賽的單場最佳球員獎。