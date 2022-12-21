好萊塢女星黛咪摩爾（Demi Moore）年輕時因演出《第六感生死戀》紅遍全球，出道40多年外貌和身材都保養得相當好，也被大讚是「最強美魔女」；黛咪摩爾不久前出遊的比基尼裝扮，辣到不像60歲，驚艷眾人，近日又驚喜自曝準備當祖母，要進入「性感奶奶時代」，讓她十分興奮。

60歲黛咪摩爾有過3段婚姻，其中她與巨星布魯斯威利（Bruce Willis）生下3個女兒，儘管離婚彼此還是維持好朋友關係；黛咪摩爾今（21日）雀躍分享她與布魯斯威利的34歲大女兒魯默（Rumer Glenn Willis）早已懷孕，且PO出魯默孕肚照，看起來離生產日期不遠，她也興奮表示，「即將進入性感奶奶的時代」。

60歲的黛咪摩爾體態仍保養得相當好。（圖／摘自黛咪摩爾IG）

從文字中不難看出即將升格祖母的黛咪摩爾有多開心，魯默在底下留言「我愛妳媽媽」，另外也湧入許多演藝圈好友或名人送上祝福，「恭喜妳，居然要當奶奶了」、「天啊，史上最火辣奶奶是妳」、「多麼開心、快樂的消息」；黛咪摩爾激動下，又留言「為我的女兒感到高興，我心愛的女兒」。

黛咪摩爾與布魯斯威利在1987年結婚，婚後育有3個女兒，但因為黛咪摩爾太投入演藝圈事業，讓布魯斯威利受不了，二人在1998年分居，2000年宣布離婚；不過，黛咪摩爾和布魯斯威利離婚後仍像是好朋友，一起養育3個女兒，今年3月黛咪摩爾更以家人身分，替布魯斯威利宣布因失語症退出影壇的消息。