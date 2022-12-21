「地表最帥光頭」傑森史塔森（Jason Statham）主演的跨國諜報動作鉅片《五眼聯盟》（Operation Fortune： Ruse de guerre）第5度與億萬大導蓋瑞奇（Guy Ritchie）合作。喬許哈奈特（Josh Hartnett）、休葛蘭（Hugh Grant）2位蓋瑞奇過去作品的合作對象也在片中再度華麗集結，耗資近億美元打造，製作團隊橫跨多國取景，遠赴土耳其、以及本屆世界盃主辦國卡達實地拍攝。日前曝光預告片，不只能再度見識傑森史塔森矯健的身手，還多了許多幽默元素。

傑森史塔森（左起）、喬許哈奈特、奧布瑞普拉薩在《五眼聯盟》中飆演技。（車庫娛樂提供）

片中充滿異國風情的景觀、帥氣有型的主角群、大量的飛車狂飆和鬥智鬥力的火爆場面，導演蓋瑞奇在接受媒體專訪時透露，《五眼聯盟》有個很特別的副標題「Ruse de guerre」，這串單字其實來自法文，「不知道為什麼，只有法國人試圖用一個詞來表達這個意思，『非正規的戰爭手段』，這正是我們這部片的主題。」而在拍完該片後，傑森史塔森日前也被媒體捕捉到，帶著未婚妻蘿絲杭亭頓（Rosie Huntington）和孩子們，重遊本片拍攝地點之一的土耳其濱海城市安塔利亞（Antalya）。傑森史塔森透露，自己第一次造訪安塔利亞時便愛上了這裡，因此迫不及待地想再度造訪。

《五眼聯盟》劇情描述超級間諜奧森福瓊（傑森史塔森 飾）和他的頂尖特務團隊招募了好萊塢巨星丹尼法蘭西斯柯（喬許哈奈特 飾）為他們執行臥底任務，以阻止億萬富翁軍火商蒙瑞格西蒙茲（休葛蘭 飾）出售一種足以破壞世界秩序的致命新型武器。將於明年1月20日搶先全美在台盛大上映。