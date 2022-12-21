屏東縣長潘孟安8年任期將屆，21日任內最後一次主管會報，會中他恭喜主管們脫離苦海，結束後眾人在縣府門口合影，有一級主管透露，縣長在會議中感性與大家道謝，不過還是沒忘叮嚀了一下未完成的縣政工作，讓眾人覺得好笑，拚命三郎個性堅持到最後一刻。

潘孟安有感而發地說，眾人將士用命，8年來確實顛覆傳統、創造許多屏東奇蹟，當然也有很多不足，還會虛心檢討；不過民主政治任期到了，該走就要離開。

最後一場主管會報，他感謝團隊八年來的陪伴，這些日子目標就是建構親民政治、廉能政府，很慶幸這些年屏縣府沒有任何風紀問題，這要謝謝局處首長要求同仁恪遵職守，全力以赴。

接續要期勉他們在新的縣長帶領下能承先啟後、繼往開來，開啟新的世代，縣民都寄予厚望。他也開玩笑說，終於脫離苦海，不用再被自己壓榨，不過，這段期間雖然大家很累、很辛苦，但看到城市有了改變，每個人都很有成就感。

被問到覺得遺憾的地方，潘孟安直言，重大交通建設要趕快動工，畢竟這不是縣府體制能夠控制，所需的金額龐大，仍在殷殷期盼，當然還有很多不足，不過任期屆滿，多言無益；就是期許留下來的人能把屏東帶向更好未來，這是屏東縣民最希望看到的。