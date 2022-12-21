苗栗縣府21日頒獎表揚入選的第6屆苗栗縣績優公寓大廈，縣長徐耀昌希望透過評選活動激勵居民主動參與社區經營管理，提升居住環境品質。

縣府工商發展處辦理的苗栗縣績優公寓大廈評選活動，今年邁入第6屆，計有14家社區參加評選，其中，計有5個社區獲得「苗栗宜居社區獎」，第1名獲頒2萬5千元獎金、第2名2萬元、第3名1萬5千元，並各獲得5萬元節電補助金，另有2個社區獲得「苗栗優良社區獎」獲頒獎狀鼓勵。

苗栗宜居社區獎：A組：1、造橋御國華城、2、竹南首馥；B組：1、頭份上德美居、2、竹南上磊森上寓所、3、竹南上磊謙和寓所。苗栗優良社區獎：頭份美居詠森、竹南東陞樹上景。

縣長徐耀昌、造橋鄉長黃天貴、縣府工商發展處長詹彩蘋等人在縣府2樓會議室，頒獎表揚獲獎的7家社區。徐耀昌說，良好的社區需要有安全的空間與設施，並藉由居民制訂社區規約共同管理，以提升居住品質，才能有溫暖舒適的居家環境。

徐耀昌指出，此次評選活動延續去年結合「社區節能方案-補助獎勵金」併案推動，實質補助社區將公設的耗電設備汰換成節電設備，將省電、節電、智慧管理落實於住宅，讓社區居民住得更溫暖舒適。

他表示，縣府將在112年度持續爭取中央補助經費委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織，以引導苗栗空間持續更新、發展適地適性、促進有效的社區管理，打造宜居城鄉。