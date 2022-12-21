今年11月台灣智慧手機市場銷售情況出爐，整體銷售量約48.9萬部，較上月短少6萬多部，總銷售量衰退11%，總銷售額也跌逾17%。此外，11月台灣智慧手機市場依舊是由蘋果iPhone 14系列持續霸榜，非蘋陣營也仍以三星為主，銷量冠軍則為iPhone 14 Pro機型，擠下iPhone 14 Pro Max機型。

11月手機銷售前20名中，蘋果iPhone 14系列拿下10席，前三名還是iPhone 14 Pro系列，全台熱銷單機改由iPhone 14 Pro（256GB）擠下iPhone 14 Pro Max（256GB）拔得頭籌。

值得一提的是，傑昇通信觀察，11月消費者購機偏好，出現傾向中階手機或萬元以下的機型省荷包的趨勢，像是名次持平的OPPO Reno8，以及各方面表現不錯的入門4G手機OPPO A57，分別佔據排行榜第13名與第15名。