台中市跨年晚會將在12月31日晚間7點在中央公園開唱，台中捷運公司為讓參加民眾便利往返會場，將延長營運時間至明年1月1日凌晨2點，並增加班次至人潮疏運完畢為止。中捷公司表示，市府在捷運市政府站、松竹站設有接駁站，民眾可免費搭乘接駁車至會場，歡迎民眾多使用大眾運輸工具。

中捷公司表示，為疏運跨年晚會人潮，市府共規畫4條免費接駁車路線，其中2個接駁站為捷運市政府站及松竹站，各接駁站往會場的發車時間為12月31日晚間5點至11點30分；回程發車時間為晚間10點至隔天凌晨1點30分，配合跨年晚會接駁，捷運營運時間將延長至隔天凌晨2時，並分階段調整班距，12月31日上午6點至下午4點班距10分鐘、下午4點至隔天凌晨2點班距8分鐘。

中捷公司指出，市政府站跨年夜末班車離站時間往北屯總站為凌晨2點18分、往高鐵台中站為凌晨2點17分；松竹站跨年夜末班車離站時間往北屯總站為凌晨2點31分、往高鐵台中站為凌晨2點4分發車，當天也將視現場需求機動調整發車，至人潮疏運完畢為止。

中捷公司說明，捷運文華高中站、文心櫻花站距離跨年晚會會場不遠，預期將有民眾搭捷運至這兩站下車再步行至會場，因此人潮疏運以市政府站、松竹站、文華高中站及文心櫻花站為重點，除了加派人力，將由各站現場指揮官視人潮聚集程度啟動人潮管制措施維持候車及乘車秩序。